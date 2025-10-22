Stromausfall in Aichach: Das ist aktuell bekannt

Am Mittwochmorgen gibt es in Aichach einen Stromausfall. Auf der Plattform Störungsauskunft.de haben mehrere Personen und der Netzbetreiber Bayernwerk Netz GmbH gemeldet, dass im Aichacher Stadtgebiet der Strom nicht geht. Wie die Bayernwerk Netz GmbH auf Störungsauskunft.de schreibt, sind Techniker derzeit im Einsatz. Die Störung soll voraussichtlich bis 10:25 Uhr andauern.

Dieser Artikel wird aktualisiert, wenn neue Informationen vorliegen.