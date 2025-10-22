Aichach ohne Strom: So aufgeschmissen sind wir im Ernstfall

Erst ist es nur das Licht im Bad. Doch rasch ist klar: Im ganzen Haus gibt es keinen Strom. Und nach weiteren zehn Minuten steht fest: Beim Bäcker um die Ecke ist alles dunkel, vor Arztpraxen bilden sich Schlangen, im Jakobiweg steht der Verkehr – und so weiter und so fort. Die Menschen sind am Mittwochmorgen in weiten Teilen Aichachs zum Däumchendrehen verdonnert und hätten doch so viel zu tun. Der Stromausfall dauert nur wenige Stunden, doch er zeigt eindrucksvoll, wie aufgeschmissen wir ohne Stromversorgung sind.

Es gibt keine Medikamente, der Verkehr steht

Es gibt keine Medikamente, weil das E-Rezept in Apotheken nicht funktioniert. Es hilft der beste Akku im Laptop nichts, weil ja auch das Internet unerreichbar ist. Das Auto kommt nicht aus der Tiefgarage, weil das Tor elektrisch öffnet und schließt. Die Baustelle steht still, das Bekleidungsgeschäft bleibt geschlossen – die Liste kann beliebig fortgesetzt werden.

Zum Glück ist nicht ganz Aichach betroffen und zum Glück ist der ganze Spuk für alle Beteiligten nach spätestens drei Stunden vorbei. Doch der Vorfall macht nachdenklich. Und er zeigt, wie wichtig es ist, für den Fall der Fälle zumindest ein wenig vorbereitet zu sein. Dazu gehören so Kleinigkeiten wie stets etwas Bargeld oder Kerzen und Zündhölzer vorrätig zu haben. Die Vorkehrungen, die der Landkreis und die Kommunen für einen flächendeckenden Stromausfall schon getroffen haben und noch planen: Sie sind irgendwie beruhigend.