Beten und schlemmen in Sielenbach, bevor die Fastenzeit beginnt

Während die einen ausgelassen Fasching feiern, herrscht in der Sielenbacher Wallfahrtskirche Maria Birnbaum am Faschingsdienstag eine ganz andere Stimmung. Das 40-stündige Gebet ist der Gegenpol zum Faschingstreiben und stimmt auf die Fastenzeit ein. Für Pater Norbert Rasim, der an allen drei Tagen die Predigten hielt, ist das Stundengebet etwas ganz Besonderes: Es ist eine Tradition ist, die es schon seit über 150 Jahren gibt.

