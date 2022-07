Der Solarpark Sulzbach speist erst jetzt komplett ins Stromnetz ein

Plus Der Sulzbacher Solarpark-Betreiber Anumar feiert, dass die Anlage jetzt den kompletten Strom ins Netz einspeist. Bis dahin war es ein weiter Weg.

Seit über zwei Jahren ist er fertig. Doch der Solarpark beim Aichacher Stadtteil Sulzbach speist erst seit Ende vergangenen Jahres Strom ins Netz ein. Allerdings begrenzt auf eine Leistung von nur 3,75 Megawatt. Dabei hat der Solarpark eine Kraftwerkleistung von zehn Megawatt. Jetzt allerdings hatte der Betreiber der Freiflächen-Photovoltaikanlage, die Anumar Solar GmbH aus Ingolstadt, Grund zum Feiern.