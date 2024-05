Sulzbach

Designerin kehrt der Modebranche den Rücken und verwirklicht einen Traum

Eva Süss in ihrem Keramikstudio - auf einem Tablett die Stempel, die sie unter anderem zum Dekorieren der Gegenstände gefertigt hat. Auch der Schmuck gehört zu ihren keramischen Kunstwerken.

Plus Die gebürtige Würzburgerin Eva Süss arbeitet lange in der Modebranche. Nach 16 Jahren hat sie genug davon. In Sulzbach wagt sie einen kompletten Neuanfang.

Von Katharina Wachinger

Eva Süss ist ein kreativer Mensch und sie hat ihre Kreativität zum Beruf gemacht. Nach der Schule studierte sie Textildesign und arbeitete über viele Jahre in der Modebranche. Zuletzt leitete sie bei Europas größtem Modeverband die Abteilung für Accessoires. Seit über zwei Jahren lebt Süss mit ihrer Familie in Sulzbach ( Aichach). Beruflich hat sie sich völlig neu orientiert. Im Aichacher Land konnte die gebürtige Würzburgerin nun einen Traum verwirklichen.

Die Designerin hat für Firmen wie Fraas und Roeckl Accessoires gestaltet. Sie ist schon oft umgezogen: von Huddersfield über Wien, Shanghai und Düsseldorf nach München. Und sie hat dabei einiges erlebt. 2017 zog sie mit ihrem Mann nach Bielefeld, um bei der Katag AG, Europas größtem Modeverband, die Accessoires-Abteilung zu übernehmen. 2020 kam ihre Tochter zur Welt. Zur selben Zeit gab es durch die Pandemie in der Modebranche harte Einschnitte. Ohnehin hatte Eva Süss nach 16 Jahren genug von Accessoires und Modebranche.

