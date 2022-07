Jede Murmel von Gerhard Schorer ist ein kleines Kunstwerk

Gerhard Schorer aus Sulzbach hat mit viel Ausdauer selbst gelernt, wie er künstlerisch wertvolle Glasmurmeln herstellen kann. Sie sind weltweit gefragt.

"Das ist meine Welt", sagt Gerhard Schorer und zeigt voller Stolz auf eine riesige Sammlung bunter kleiner Glaskugeln. Seine Welt, das sind die Murmeln. Im Schwäbischen, wo Schorer aufgewachsen ist, nennt man sie auch Glugger, hierzulande sind sie meist als Schusser bekannt. Der 61-Jährige aus dem Aichacher Ortsteil Sulzbach ist jedoch kein Sammler. Er stellt seine künstlerisch gestalteten Murmeln in einem aufwendigen Verfahren selber her. Und hat es damit mittlerweile zu weltweiter Anerkennung gebracht.