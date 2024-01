Die Polizei Dachau findet Drogen bei Verkehrskontrolle

Nicht nur im Besitz von Betäubungsmitteln ist ein 50-jähriger Mann, er fährt zudem noch alkoholisiert und kann keinen gültigen Personalausweis vorweisen.

Am Freitag gegen 18:30 Uhr kontrollierten Streifenbeamte der Polizeiinspektion Dachau den Fahrer eines VW in der Poststraße in Sulzemoos. Bei dem 50-jährigen aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck konnte eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden werden. Zudem stand er unter dem Einfluss selbiger und war zusätzlich mit knapp 0,5 Promille alkoholisiert. Des weiteren war der von ihm vorgezeigte Bundespersonalausweis abgelaufen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz sowie ein Bußgeldverfahren wegen der Fahrt unter Betäubungsmittel- und Alkoholeinfluss und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Personalausweisgesetz eingeleitet. Die Weiterfahrt des 50-Jährigen wurde unterbunden und er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.