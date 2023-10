Scheune gerät in Vollbrand: Feuer greift auf Wohnhaus über

Bei einem Brand in Sulzemoos entsteht am Mittwochabend ein Schaden in Millionenhöhe. Scheune und Wohnhaus sind komplett zerstört. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Mittwoch in den späten Abendstunden eine Scheune in der Kirchstraße in Sulzemoos (Landkreis Dachau) in Brand geraten. Die Flammen der in Vollbrand stehenden Lagerhalle griffen sofort auf das angrenzende Einfamilienhaus der Eigentümer über. Beide Gebäude wurden durch das Feuer komplett zerstört, berichtet das Polizeipräsidium Oberbayern Nord. Auch die Fassaden benachbarter Anwesen sowie mehrere umliegend geparkte Fahrzeuge wurden durch die Flammen stark in Mitleidenschaft gezogen, beschädigt oder zerstört.

Ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften rückte gegen 22.40 Uhr zum Brandort aus und war über mehrere Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt, so die Polizei. Alle Anwohner der umliegenden Gebäude fanden während des Löscheinsatzes im Rathaus in Sulzemoos Unterschlupf und wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut.

Die Kripo ermittelt zur Brandursache in Sulzemoos

Durch den Brand selbst wurde niemand verletzt. Jedoch zog sich eine Polizeibeamtin während des Einsatzes eine Schnittverletzung an der Hand zu und eine weitere Person erlitt einen Schock. An den Gebäuden und den umstehend abgestellten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Millionenhöhe.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Brandermittler führen derzeit Untersuchungen am Brandort durch. Das Einfamilienhaus ist nicht mehr bewohnbar. (bac)