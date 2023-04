Tödlicher Unfall bei Sulzemoos: 36-jähriger Kraftradfahrer stirbt

Beim Zusammenstoß mit einem Auto kommt am Gründonnerstag bei Sulzemoos ein 36-jähriger Fahrer eines Kraftrads ums Leben. Auto und Kraftrad brennen nach der Kollision.

Ein tödlicher Unfall hat sich am Gründonnerstag gegen 17.30 Uhr im Gemeindegebiet Sulzemoos (Landkreis Dachau) ereignet. Dabei kam ein 36-Jähriger ums Leben.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein 29-Jähriger aus dem Landkreis Starnberg mit seinem Auto auf der Staatsstraße 2051 in Richtung des Sulzemooser Ortsteils Wiedenzhausen unterwegs. An der Einmündung zur Staatsstraße 2054 wollte er nach links abbiegen, um weiter in Richtung Sulzemoos zu fahren.

Auto und Kraftrad brennen nach Zusammenstoß bei Sulzemoos

Dabei übersah er laut Polizei aus bisher nicht geklärter Ursache den 36-Jährigen, der mit seinem Kraftrad auf der Staatstraße 2051 aus Richtung Wiedenzhausen kam. Das Auto und das Kraftrad stießen zusammen, beide gerieten danach in Vollbrand. Obwohl Rettungskräfte versuchten, den 36-Jährigen zu reanimieren, starb er noch an der Unfallstelle. Diese wurde weiträumig abgesperrt. (nsi)