Verkehrspolizei liefert sich bei Sulzemoos Verfolgungsjagd mit Autofahrer

Weil er ohne gültigen Führerschein unterwegs war, fliegt ein 22 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Augsburg vor der Polizeikontrolle.

Als die Nachtstreife der Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck am Sonntagmorgen gegen 5.20 Uhr einen blauen Toyota mit Augsburger Zulassung im Gewerbegebiet Sulzemoos kontrollieren will, flieht der 33 Jahre alte Mann aus dem Landkreis Augsburg. Laut Polizeibericht ignorierte er die Anhaltesignale der Polizei und fuhr mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit von mehr als 100 km/h durch Sulzemoos und Wiedenzhausen.

"Durch das skrupellose Fluchtverhalten, insbesondere durch das wiederholte Missachten von Vorfahrtsregeln, lag zumindest eine abstrakte Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer vor", heißt es weiter. Nach mehreren Kilometern Flucht, hielt das Fahrzeug plötzlich in der Joseph-von-Fraunhofer-Straße in Sulzemoos und der Fahrer versuchte zu Fuß zu fliegen. Er wurde dabei vorläufig festgenommen.

Fahrer hat keine Fahrerlaubnis in Deutschland

Wie eine erste Befragung des aus Westafrika stammenden Mannes ergab, hatte er in Deutschland nie eine Fahrerlaubnis erworben, was wohl auch der Grund für den Fluchtversuch war. Durch sein Verhalten steht der Mann nun im Verdacht neben Fahren ohne Fahrerlaubnis gemäß dem Straßenverkehrsgesetz auch weitere Delikte nach dem Strafgesetzbuch begangen zu haben wie Beteiligung an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen. Gegen den Halter des Toyotas, ein Freund des Beschuldigten, welcher sich während der Fahrt nicht im Fahrzeug befunden hatte, wird in diesem Kontext wegen des "Ermächtigens" zu einer Fahrt ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Weder die vier Fahrzeuginsassen noch der Fahrer wurden verletzt. Auch Sachbeschädigungen gab es keine. Die Mitfahrer wurden nach einer eingehenden Kontrolle und Sachbehandlung vor Ort entlassen. Der Fahrzeugschlüssel für den Toyota wurde sichergestellt, da auch keiner der Mitfahrer berechtigt war, diesen zu fahren. Die Verkehrspolizei weist darauf hin, dass ausländische Führerscheine grundsätzlich vor Ablauf von sechs Monaten der Umschreibung bedürfen, sofern ein Wohnsitz im Inland begründet wurde. (AZ)