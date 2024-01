Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Zwischen Sulzemoos und Einsbach kam es am Donnerstag zu einem Zusammenstoß zweier PKWs. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt.

Zu einem Unfall mit zwei PKWs kam es am Donnerstag, 11. Januar, gegen 07:25 Uhr. Eine 29-Jährige aus dem Landkreis Erding befuhr mit ihrem Kia die Staatsstraße 2054 von Sulzemoos in Richtung Einsbach. An der Auffahrt zur BAB 8 bog sie nach links in Fahrtrichtung München ab. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem auf der St 2054 entgegenkommenden VW, gelenkt von einer 63-Jährigen aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck.

Laut Polizei erlitten durch den Aufprall beide Fahrzeugführerinnen jeweils leichte Verletzungen. Sie wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide Pkw wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 45.000,- Euro. Im Einsatz waren neben Rettungsdienst und Polizei auch die Feuerwehren aus Sulzemoos und Einsbach zur technischen Hilfeleistung und Verkehrslenkung. (AZ)