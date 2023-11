Versuchtes Tötungsdelikt in Sulzemoos: Verdächtiger festgenommen

Am frühen Donnerstagmorgen kommt es auf einem Campingparkplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, bei der auch eine Stichwaffe im Einsatz kommt.

In Sulzemoos auf einem Campingparktplatz in der Ohmstraße ist eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern eskaliert. Laut Polizei gerieten ein 38 Jahre alter Niederländer und ein 56-Jähriger am Donnerstagmorgen in einen Streit. Gegen 4.55 Uhr meldeten sich dann Zeugen bei der Einsatzstelle eine körperliche Auseinandersetzung, in dessen Folge der Niederländer seinen Kontrahenten mit einer Stichwaffe verletzte. Die Polizei bewertete den Angriff als versuchtes Tötungsdelikt. Der 56-Jährige erlitt schwere Schnittverletzungen im Gesicht und an den Händen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Versuchter Totschlag in Sulzemoos: Polizei sucht nach Zeugen

Der Tatverdächtige wurde von mehreren Personen überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Auch er wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Er zeigte sich unkooperativ und leistete heftigen Widerstand. Im Anschluss an eine heute Vormittag durchgeführte psychiatrische Untersuchung erließ das Amtsgericht München auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II einen Unterbringungsbefehl wegen des Verdachts des Totschlags gegen den 38-Jährigen.

Zur Klärung der Tatumstände sucht die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck Zeugen, die sich zum selben Zeitraum auf den Campingparkplatz aufgehalten haben und Angaben zum Geschehen machen können. Sie werden gebeten, sich unter 078141/6120 zu melden. (inaw)