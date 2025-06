Startschuss für den First Responder in Affing beim Tag der offenen Tür

Der First Responder in Affing nimmt seinen Dienst auf. Offizieller Startschuss ist der Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr Affing. Dieser findet am Sonntag, 22. Juni, von 13 bis 19 Uhr statt.

Ab Dienstag, 1. Juli, nimmt der neue First Responder in Affing seinen Betrieb auf. Die speziell ausgebildeten Einsatzkräfte überbrücken die Zeit, bis Notarzt und Rettungsdienst eintreffen, und leisten lebensrettende Erste Hilfe. Intensive, schwere Einsätze hatten bei Aktiven den Wunsch ausgelöst, selbst besser helfen zu können.

Feuerwehrler aus mehreren Gemeinden engagieren sich beim First Responder Affing

Bereits im Februar hatten 13 Teilnehmer nach intensiven 85 Ausbildungsstunden in erweiterter Erster Hilfe ihre First-Responder-Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Sie gehören den Freiwilligen Feuerwehren Affing, Aindling und Pichl-Binnenbach an. Christian Dietrich mit, der die First Responder leitet, ist die Zusammenarbeit mit Feuerwehren außerhalb der Gemeinde Affing wichtig. Aufgrund der örtlichen Nähe könne es immer wieder zu gemeinsamen Einsätzen kommen. Die Zusammenarbeit mache nicht nur viel Spaß, sondern stärke auch die nachbarschaftliche Kooperation, sagte er damals.

Beim Tag der offenen Tür am Sonntag erhalten Besucherinnen und Besucher laut einer Mitteilung Einblicke in die ehrenamtliche Arbeit der Affinger Feuerwehr. Ein Schwerpunkt dabei ist die neue Tätigkeit der First Responder. Es besteht die Möglichkeit zum persönlichen Austausch. Für Verpflegung ist gesorgt. Es gibt unter anderem Kaffee und Kuchen. Die Begrüßung und Grußworte übernehmen Bürgermeister Markus Winklhofer und Schirmherr Marian Freiherr von Gravenreuth. Um 15 Uhr ist eine Einsatzübung geplant: Hier erleben Besucher, wie die Feuerwehr im Ernstfall agiert. Auch für ein Kinderprogramm haben die Organisatoren gesorgt. (AZ, nsi)