Wie in Aichach aus Getreide Mehl gemacht wird

Mehrere hundert Besucherinnen und Besucher nutzten am Samstag den Tag der offenen Tür in der Bavaria Mühle Dorfner Aktienmühle in Aichach, um zu sehen, wie dort aus Getreide Qualitätsmehl entsteht. Die Bavaria Mühle Dorfner Aktienmühle ist 2022 aus der Fusion der Aktienmühle Aichach mit der Dorfner Mühle aus Wolferszell im Landkreis Straubing-Bogen entstanden. Miteigentümer Adolf Fronhofer sagte: „Wir wollen den Leuten zeigen, wie eine moderne Mühle arbeitet.“

Bei mehreren Führungen wurden die Besucherinnen und Besucher in der Mühle an der Donauwörther Straße über den Produktionsablauf informiert: von der Getreideanlieferung und dem Wiegen über die Qualitätsprüfung bis zur Grobreinigung. Zu hören war auch, wie sauberes Mahlgetreide entsteht und wie die aufwendige Qualitätskontrolle abläuft, bevor das Mehl die Mühle verlässt.

Mühle hat in Aichach in den Schallschutz investiert

Miteigentümer Adolf Fronhofer erläuterte, wie das Getreide von Landwirten aus der Region in der Bavaria Mühle Dorfner Aktienmühle verarbeitet wird. Susanne Dorfner, die mit Fronhofers Sohn Simon Fronhofer die Geschäftsführung der Mühle bildet, hob hervor, dass in den vergangenen Jahren sehr viel für den Schallschutz investiert wurde. So wurden unter anderem die Mehlverladung geschlossen, die Fahrwege auf dem Betriebsgelände optimiert und Fenster zugemauert. Alle Arbeiten laufen laut Susanne Dorfner in geschlossenen Räumen ablaufen.

Die Bavaria Mühle Dorfner Aktienmühle ist auch ein Ausbildungsbetrieb. Aus dem traditionellen Beruf des Müllers ist ein Verfahrenstechniker geworden. Ausgebildet werden auch Industriekaufleute.

Beim Tag der offenen Tür war auch kulinarisch für die Besucherinnen und Besucher gesorgt. Sie nutzten gern das Angebot, sich an den Tischen im Außenbereich niederzulassen und zu stärken.