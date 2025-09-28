Icon Menü
Wo die Stadt „wohnt“: Beim Tag der offenen Tür herrscht großer Andrang

Zahlreiche Menschen nutzen die Gelegenheit, um das erweiterte und sanierte Verwaltungsgebäude in Aichach zu begutachten. Die neuen Fototerminals sind einem Belastungstest ausgesetzt.
Von Gerlinde Drexler
    Der moderne Sitzungssaal mit den Monitoren und der digitalen Ausstattung beeindruckte die Besucher.
    Der moderne Sitzungssaal mit den Monitoren und der digitalen Ausstattung beeindruckte die Besucher. Foto: Gerlinde Drexler

    Das Interesse war riesengroß. Beim Tag der offenen Tür drängten sich am Sonntag die Besucherinnen und Besucher in dem erweiterten und sanierten Verwaltungskomplex der Stadt Aichach. Egal, ob Sitzungssaal, Trauungszimmer, die neuen Bürgerbüros oder die Dachterrasse – alles wurde in Augenschein genommen. Die beiden neuen digitalen Fototerminals im Foyer waren einem ersten Belastungstest ausgesetzt.

