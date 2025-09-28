Wo die Stadt „wohnt“: Beim Tag der offenen Tür herrscht großer Andrang

Das Interesse war riesengroß. Beim Tag der offenen Tür drängten sich am Sonntag die Besucherinnen und Besucher in dem erweiterten und sanierten Verwaltungskomplex der Stadt Aichach. Egal, ob Sitzungssaal, Trauungszimmer, die neuen Bürgerbüros oder die Dachterrasse – alles wurde in Augenschein genommen. Die beiden neuen digitalen Fototerminals im Foyer waren einem ersten Belastungstest ausgesetzt.
Aichach
