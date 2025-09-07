Führungen in zwei Sakralbauten am Tag des offenen Denkmals

Der Tag des offenen Denkmals ist die größte Kulturveranstaltung Deutschlands. Seit 1993 wird sie von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD), die unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten steht, bundesweit koordiniert. Heuer findet er am Sonntag, 14. September, unter dem Motto „Wert-voll: unbezahlbar oder unersetzlich?“ statt. Auch der Landkreis Aichach-Friedberg beteiligt sich daran.

Tag des offenen Denkmals im Landkreis Aichach-Friedberg am 14. September

Um 14 Uhr wird der Tag feierlich an der Pfarrkirche Hl. Kreuz in Pöttmes/Gundelsdorf eröffnet. Anschließend bietet Kreisheimatpfleger Hubert Raab eine Führung an zum Thema „Die farbigen Glasfenster in der Kirche Heilig Kreuz in Gundelsdorf sowie in der nahegelegenen Maria-Hilf-Kapelle“. Bei der Pfarrkirche Heilig Kreuz handelt es sich um eine kreuzförmige, neogotische Anlage mit einschiffigem Langhaus, querschiffartigen Abseiten und eingezogenem Chor, nach Plänen von Anton Wagner und Johann Baptist Schott.

Die Kirche wurde erst Anfang des 20. Jahrhunderts in einer sehr schwierigen Zeit gebaut. Der Baumeister hieß damals Gottlieb Schmid aus Aichach. Die Bauphase fiel in die Zeit des Ersten Weltkrieges. Mangel an Baumaterial und Geldentwertung sorgten zusätzlich für eine erschwerte Baumaßnahme. Am 15. April 1917, an einem Weißen Sonntag, konnte der erste feierliche Gottesdienst abgehalten werden. Treffpunkt zur Führung ist vor der Kirche.

Beim Tag des offenen Denkmals öffnet auch St. Afra im Felde in Friedberg ihre Türen. Die 1712 geweihte Wallfahrtskirche ist bereits die vierte Kirche an jenem Ort, an dem Afra der Überlieferung nach im Jahr 304 den Märtyrertod erlitt. In der Säkularisation verlor das Gotteshaus seine Bestimmung. Erst 1878 holten engagierte Friedberger die Kirche ins Leben zurück. Mehr als 140 Jahre später stand St. Afra im Felde erneut am Scheideweg: statische Probleme, Risse, eine marode Dachhaut. Zwischen 2021 und 2024 folgte die Sanierung – nicht als kosmetischer Eingriff, sondern als kulturhistorische Aufgabe.

Tag des offenen Denkmals mit Führungen in Friedberg und Pöttmes

Los geht es um 11.30 Uhr mit einer Festmesse mit Pater Steffen Brühl zum Thema „Gebaut aus Glaube, getragen von Hoffnung – Was St. Afra im Felde so ‚wert-voll‘ macht“. Anschließend finden um 13 Uhr eine Führung zum Thema „Raum für das Heilige – Wie Liturgie lebt und Räume prägt“ mit Pater Steffen Brühl, um 15 Uhr zum Thema „Bauen im Denkmal“ – Einblicke in die Sanierung 2021–2024 mit Architekt Christian Huber und um 16.30 Uhr zum Thema „Zwischen Weihrauchduft und Pulverdampf“ – Geschichten rund um St. Afra mit Karl Ritter, langjähriger Afra-Mesner, statt.

Während des Tages können Besucherinnen und Besucher zudem auf Schautafeln eigenständig die Geschichte der Kirche, des Kirchorts und der Sanierung nachvollziehen. Von 13 bis 18 Uhr ist die Kirche geöffnet. Der Tag endet mit einer Andacht um 18 Uhr.

Die Führungen am Tag des offenen Denkmals sind kostenlos. Anmeldungen sind nicht notwendig. (AZ)

Die Pfarrkirche Hl. Kreuz in Gundelsdorf (Pöttmes) wurde erst Anfang des 20. Jahrhunderts in einer sehr schwierigen Zeit gebaut. Am 15. April 1917, an einem Weißen Sonntag, konnte der erste feierliche Gottesdienst abgehalten werden. Foto: Josef Abt (Archivbild)

Wer an der Afrastraße 142 in Friedberg vorbeikommt, sieht zunächst „nur" eine kleine Kirche im Feld. Doch wer eintritt, merkt schnell: St. Afra im Felde ist weit mehr als eine schlichte Landkirche – sie ist ein Kernstück regionaler Erinnerung. Foto: Steffen Brühl