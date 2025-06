Im Grauen des Krieges bewahrt sich Josef Strasser die Menschlichkeit

Es sieht aus wie ein altes Schulheft. In etwas schnörkeliger, aber exakter Schreibschrift steht auf der Titelseite: „Erinnerungen an meine Kriegszeit vom 10. 1. 1940 bis 10. 4. 1945 und Gefangenschaft bis 4. 2. 1950, Strasser Josef“. Der Verfasser berichtet in dem Büchlein über seine Erlebnisse im Zweiten Weltkrieg. Christine Schwarz aus dem Aichacher Stadtteil Unterwittelsbach hat das Tagebuch ihres Onkels geöffnet.

Carmen Jung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unterwittelsbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis