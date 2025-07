Wo bis Anfang 2024 Sportartikel über die Ladentheke gingen, sollen künftig Senioren betreut werden: Im ehemaligen Sportgeschäft Intersport Anneser am Unteren Stadtplatz in Aichach will der Pflegedienst „Mobile Engel“ aus Altomünster eine Tagespflege einrichten. Gegen die dafür nötige Nutzungsänderung hatte der Bauausschuss des Aichacher Stadtrats am Dienstagabend keine Einwände.

Claudia Bammer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Tagespflege Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis