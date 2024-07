Gundelsdorfer Messer-Angreifer kommt in die Psychiatrie statt ins Gefängnis

Ein 58-jähriger Bauarbeiter, der im vergangenen September im Pöttmeser Ortsteil Gundelsdorf einen Arbeitskollegen schwer mit einem Messer verletzt hat, kommt in den Maßregelvollzug einer Psychiatrie anstatt in ein Gefängnis. Ausgehend von einem entsprechenden Gutachten einer Psychiaterin kamen sowohl die Staatsanwaltschaft, Verteidigung und das Gericht zur Ansicht, den Mann wegen schizophreniebedingter Schuldunfähigkeit freizusprechen.

Liegt hierin die Erklärung für eine Tat, die sich niemand, auch das Gericht, so gar nicht erklären konnte: in der kranken Psyche des Angeklagten? Dass ein Arbeiter seinen Kollegen mit dem Messer erheblich im Brustbereich verletzt und es nur dem Zufall zu verdanken ist, dass der Geschädigte nicht tödlich am Herz verletzt wird? Dabei sei es im Vorfeld der Bluttat doch nur um Lappalien gegangen: Lärm durch den Angeklagten in der Unterkunft, über den sich der Geschädigte beschwert hatte? 50 Euro, die das Opfer dem Täter geschuldet, aber auch schon zurückbezahlt hatte? Ein Fall von paranoider Schizophrenie also?

Eben damit erklärte Psychiaterin Dr. Verena Klein das Handeln des 58-jährigen Bauarbeiters aus Polen. Die Ärztin hatte den Angeklagten zweimal im Gefängnis untersucht, zusätzlich Krankenakten beigezogen. Ihr Fazit: Beim Angeklagten liege zweifellos eine paranoide Schizophrenie vor, ein Fall einer krankhaften seelischen Störung. Klein führte dazu Äußerungen an, die der Angeklagte ihr gegenüber getan hatte, die zum Teil auch schon von Zeugen im Verfahren geschildert worden waren. Auffällig seien „Größenideen“ beim 58-Jährigen gewesen. Der habe behauptet, eine Firma zu besitzen, in der 2000 Menschen für ihn arbeiten würden – reine Fantasie. Auch habe er in Pöttmes eine Filiale seiner Unternehmen aufbauen wollen, dazu einen Hektar Grund zu kaufen beabsichtigt.

Gutachterin: Wahnvorstellungen beim Angeklagten

Charakteristisch für eine schizophrene Störung, wie sie beim Angeklagten zu erkennen sei, seien ungeordnete, sprunghafte Gedankengänge. Die Gutachterin sprach von „Gedankensalat“. Ebenso feststellbar: Wahnvorstellungen, die Idee, von Feinden verfolgt zu werden. So habe sich der Angeklagte im Visier der Mafia gesehen – bis hin zur Vorstellung, dass sein Opfer bei der Messerattacke, sein 52-jähriger Landsmann, ihn verfolgt, ihm Böses gewollt habe.

Kleins Folgerung: Beim Angeklagten lag zum Zeitpunkt der Tat eine verminderte Steuerungsfähigkeit vor. Nicht ausschließbar sei der Angeklagte sogar schuldunfähig gewesen. In nicht behandeltem Zustand der Schizophrenie bestehe eine erhöhte Gefahr von weiteren Straftaten durch den Angeklagten, vor allem bedingt durch dessen Wahn-Erleben. Helfen könne da am besten der weitere Aufenthalt in einer psychiatrischen Einrichtung, den sie dem Gericht anzuordnen empfahl.

Das fordert der Staatsanwalt in seinem Plädoyer

In seinem Plädoyer wertete Staatsanwalt Stefan Hauke die Tat nicht mehr, wie angeklagt, als versuchten Totschlag, sondern als gefährliche Körperverletzung. Ausschlaggebend dafür sei der Versuch des Rücktritts von der Tat gewesen, indem der Angeklagte selbst als Erster Hilfe für den Verletzten organisiert hatte. Wegen der Zweifel an der Schuldfähigkeit des Angeklagten forderte Hauke Freispruch, aber eine Unterbringung im Maßregelvollzug. Er sprach sich dafür aus, den Unterbringungsbescheid des 58-Jährigen aufrecht zu erhalten, der seit einiger Zeit im Bezirkskrankenhaus in Günzburg lebt.

Verteidiger Jörg Seubert schloss sich in weiten Teilen der Einschätzung der Staatsanwaltschaft an. Auch er bedauerte, dass es gelungen sei, nur lückenhaft und gemäß der Zeugenaussagen nicht einheitlich festzustellen, was genau an jenem 18. Septemberabend 2023 passiert ist. Seubert folgte dem Antrag des Staatsanwalts und forderte Freispruch für seinen Mandanten. Bezug nehmend auf die Ausführungen der Psychiaterin sah auch er die Unterbringung im Bezirkskrankenhaus als erforderlich an. Und sein Mandant, der Angeklagte, pflichtete ihm bei.

Richter Franz Wörz dankt den Verfahrensbeteiligten

Vorsitzender Richter Franz Wörz dankte zu Beginn der Urteilsbegründung den Verfahrensbeteiligten für deren sachdienliche Arbeit und die am Ende einvernehmlichen Anträge, die es dem Gericht erlaubten, ohne lange Beratungszeit ein Urteil zu sprechen. Ein Urteil, welches den Anträgen entsprach, Freispruch und Einweisung in die beziehungsweise Verbleib in der Psychiatrie. Auch das Gericht habe die Probleme in der Beweisaufnahme erkannt, sehe aber als Grundgerüst die Tat des Angeklagten als erwiesen an. Dass der Angeklagte selbst in seiner Einlassung behauptete, der Geschädigte habe ihn und nicht er diesen angegriffen, erkläre sich wohl mit der schizophrenen Erkrankung des Mannes.

Richter Wörz wünschte ihm weiter gute Fortschritte bei der Behandlung und forderte den Angeklagten auf, nach Kräften an seiner Therapie mitzuwirken, um baldmöglichst als geheilt in Freiheit entlassen werden zu können. Nachdem sowohl die Verteidigung und der Angeklagte als auch die Staatsanwaltschaft das Urteil annahmen, wurde es noch im Gerichtssaal rechtskräftig.