Vereinsmeister des Schnupfclubs Tattenhausen-Ziegelbach

Knapp 30 Mitglieder waren zur Generalversammlung des Schnupfclub Tattenhausen–Ziegelbach (Gemeinde Dasing) gekommen. Höhepunkt war heuer die Aufstellung des Maibaums und die Maifeier. Bei der Bayerischen Schnupfmeisterschaft erreichte die Mannschaft den 19. Platz. Der Verein verfolgt auch andere sportliche Aktivitäten: So waren die Mitglieder beim Wandern im Allgäu auf der Mittelbergalpe und nahmen beim Sieben-Meter-Turnier des FC Laimering-Rieden teil. Ein Höhepunkt war auch die Teilnahme am Stadtradeln der Gemeinde Dasing. Dabei konnten sie in der Mannschaftswertung sogar den dritten Platz erreichen. Bei der anschließenden Vereinsmeisterschaft konnte Christian Bayr seinen Titel verteidigen. Er ist somit erneut Vereinsmeister. Zweiter wurde Martin Schlicker und Dritter Hans Gail. Bei den Damen errang Zenzi Lindemeyer den ersten Platz, gefolgt von Isabella Sworowski und Maria Glück. Im kommenden Jahr plant der Vereine eine Jubiläumsveranstaltung zu seinem 60. Geburtstag.

Martin Asam Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schnupfclub Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dasing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis