In der Von-Gumppenberg-Straße sollte die Höchstgeschwindigkeit auf 30 Kilometer pro Stunde beschränkt werden. Diese Pöttmeser Forderung stieß bereits zweimal im Landratsamt auf Ablehnung. „Da müssen wir dran bleiben“, verlangte Thomas Huber (Bürgerblock) in der Gemeinderatssitzung am Dienstag und ergänzte: „Das ist ein neuralgischer Punkt.“

Johann Eibl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pöttmes Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landratsamt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis