Auf der Bundesstraße B300 ist teilweise nur noch Tempo 70 statt 80 erlaubt

Wer öfter auf der Bundesstraße B300 unterwegs ist, dürfte es bereits bemerkt haben: Auf mehreren Abschnitten, wo früher 80 Stundenkilometer galten, ist die erlaubte Höchstgeschwindigkeit inzwischen auf 70 herabgesetzt. Auch auf anderen Straßen im Landkreis Aichach-Friedberg stehen entsprechende Änderungen bevor. Landratsamt und Staatliches Bauamt nennen die Gründe.

Die bereits geänderten Geschwindigkeitsbeschränkungen auf der B300 betreffen zum Teil Anschlussstellen der Bundesstraße, aber auch Gefahrenabschnitte. Das teilt Christoph Eichstaedt, Abteilungsleiter am Staatlichen Bauamt Augsburg für den Landkreis Aichach-Friedberg, auf Anfrage unserer Redaktion mit. Das erlaubte Höchsttempo werde vor allem „aus Gründen der Harmonisierung“ geändert. Es sei Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmern kaum vermittelbar, wenn mal 80, mal 70 Stundenkilometer vorgeschrieben seien.

Seit Juni wird an Gefahrenstellen der B300 die Höchstgeschwindigkeit angepasst

Eichstaedt verweist auf die Straßenverkehrsordnung: Außerorts gelte eine erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometern. Liegt eine Gefahrenlage vor, die ein niedrigeres Tempo rechtfertigt, werde die Geschwindigkeitsbegrenzung herabgesetzt. Dieser Grundsatz gelte überall. Dafür sei die Verkehrsbehörde am Landratsamt zuständig.

Die dortige Pressestelle macht auf Nachfrage deutlich, dass von dieser geplanten Vereinheitlichung nicht nur die B300, sondern alle Straßen im Wittelsbacher Land außerhalb von Ortschaften betroffen sind. Aber nur, wenn es die jeweilige Verkehrslage und Gefahrensituation erlaubt. Die entsprechenden Stellen werden nochmal im Hinblick darauf begutachtet. Dem bayerischen Innenministerium zufolge sollen im Zuge der Harmonisierung außerörtliche Geschwindigkeitsbeschränkungen von 70 Stundenkilometern angeordnet werden.

Tempolimit auf B300: Nur, wo es die Verkehrssituation zulässt

Nur wenn es die örtlichen Bedingungen zulassen, wird dem Landratsamt zufolge die Höchstgeschwindigkeit geändert. Das kann bedeuten, dass an manchen Stellen – so wie auf der B300 – das Tempo von 80 auf 70 Stundenkilometer reduziert wird. Oder auch, dass es stellenweise von 60 auf 70 erhöht wird. Es geht nicht darum, flächendeckend außerorts Tempo 70 einzuführen.

Die Anordnung, das Tempolimit auf der B300 anzupassen, erfolgte im Juni. Dabei handelt es sich um die Auf- beziehungsweise Abfahrten von Aichach-Nord bis Kühbach-Nord. Das Landratsamt betont, die zulässige Höchstgeschwindigkeit sei nur dort verringert worden, wo es ohnehin schon Reduzierungen gegeben habe.

Auf der B300 gelten von Aichach-Nord bis Kühbach-Nord teilweise neue Tempolimits

Die von der geplanten Harmonisierung betroffenen Strecken sind laut Landratsamt Gefahrenstellen, die die Unfallkommission festgelegt hat. Dabei spielen Aspekte wie Haltesichtweiten, Sichtdreiecke, Unfallgeschehen oder Linksabbiegespuren eine Rolle. Jede Einmündung sei daher individuell zu betrachten, so das Landratsamt.

Nach und nach sollen über die B300 hinaus weitere Straßen außerorts an die Reihe kommen: „Es werden nicht alle Verkehrszeichen gleichzeitig im Landkreis angepasst, sondern nur die Bereiche, auf die man aufmerksam gemacht wurde oder mit denen man sich gerade im Moment beschäftigt.“ Bereits Anfang dieses Jahres hatte die Unfallkommission den Bereich der B2 bei Merching-Steinach angepasst.