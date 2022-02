Tennis

vor 16 Min.

Zwischen Bibliothek und Hartplatz: Aichacher erfüllt sich Traum in USA

Plus Alexander Leischner gehört zu den besten Tennisspielern im Kreis. Seit August studiert der Aichacher in Kalifornien. Von Scharfschützen, Corona und Palmen.

Von Sebastian Richly

Dass Alexander Leischner manchmal erst um Mitternacht nach Hause kommt, gehört fast schon zum Studium dazu. Das liegt aber nicht daran, dass der Aichacher auf Partys feiert, sondern an seinem straffen Programm. Der 20-Jährige studiert seit August in den USA und spielt gleichzeitig in der Tennismannschaft seiner Universität. In Kalifornien hat er auch Bekanntschaft mit Corona machen müssen. Die Pandemie hatte aber auch etwas Positives.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen