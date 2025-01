Die Musikerin Monika Wagner teilt in „DaSein“ persönliche Erfahrungen

Die Musikerin und Künstlerin Monika Maria Wagner präsentiert am Samstag, 11. Januar, ihr neues Bühnenprogramm „DaSein“ in der Weilachmühle in Thalhausen (Markt Altomünster). Dabei nimmt sie ihr Publikum mit auf eine besondere Reise durch die Tiefen und Höhen des Lebens. In „DaSein“ teilt Monika Maria Wagner ihre persönliche Erfahrung davon, was es bedeutet, wenn die Grundfesten des Selbst zu wanken beginnen und die vertraute Identität verschwindet. Einlass ist ab 18 Uhr samt Möglichkeit zum Abendessen, Beginn um 20 Uhr. Tickets: www.weilachmuehle.de. Für die Veranstaltung verlosen die Aichacher Nachrichten dreimal zwei Eintrittskarten. Wenn Sie gewinnen möchten, senden Sie uns bis spätestens Freitag, 10. Januar, 12 Uhr, eine E-Mail an redaktion@aichacher-nachrichten.de mit dem Stichwort „DaSein“ mit Namen, Adresse und Telefonnummer. Bitte beachten Sie auch die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/Datenschutz oder unter 0821/777-2355. (AZ)

