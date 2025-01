Pfarrer Michael Schönberger entsandte in der Vorabendmesse die Thalhausener Ministranten und Lektorinnen als Sternsinger. In zwei Gruppen zogen sie durch das Dorf und brachten den kirchlichen Segen in jedes Haus. Sie versahen die Türen mit 20*C+M+B+25 und sammelten Spenden für das Kindermissionswerk.

