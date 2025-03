In Kühbach findet bald der Kartenvorverkauf fürs Theater statt

Die Theatergruppe der Freiwilligen Feuerwehr Kühbach ist derzeit fleißig bei den Proben. Sie führt in diesem Jahr die Komödie „Da Himme wart net“ von Markus Scheble und Sebastian Kolb auf. Nächste Woche findet der Kartenvorverkauf statt.

In dem „Geist-reichen“ Schwank geht es in drei Akten um den Polizeibeamten Stelzl, der gestorben ist und nun im himmlischen Wartezimmer sitzt. Bevor er nämlich ins Paradies darf, so die himmlische Regel, muss er noch eine letzte Aufgabe erfüllen. In seinem Fall heißt das: Err muss hinunter, um den soeben verstorbenen Schreinermeister Bömmerl abzuholen und hinaufzubringen.

Theatergruppe der Feuerwehr gibt Premiere am Ostersonntag

Schon fast enttäuscht von der Leichtigkeit des „Laufburschen-Jobs“ macht er sich auf den Weg. Er ahnt dabei noch nicht, dass es sich bei diesem Auftrag um eine ziemlich harte Nuss handelt und er selbst vom Jenseits aus noch einmal ein Verbrechen verhindern muss. Das Theaterstück wird an neun Abenden im Pfarrsaal, Pfarrstraße 3 in 86556 Kühbach aufgeführt. Regie führt Engelbert Thumm.

Die Aufführungstermine: Ostersonntag, 20. April, ab 19.30 Uhr; Ostermontag, 21. April, ab 18 Uhr; Freitag, 25. April, ab 19.30 Uhr; Samstag, 26. April, ab 19.30 Uhr; Sonntag, 27. April, ab 18 Uhr; Donnerstag, 1. Mai, ab 19.30 Uhr; Freitag, 2. Mai, ab 19.30 Uhr; Samstag, 3. Mai, ab 19.30 Uhr; Sonntag, 4. Mai, ab 18 Uhr.

Kartenvorverkauf am Montag und Dienstag, 10. und 11. März, im Feuerwehrhaus

Im Kühbacher Feuerwehrhaus findet am Montag, 10. März, von 18 bis 20 Uhr und am Dienstag, 11. März, von 19 bis 20 Uhr der Theaterkartenvorverkauf statt. Der Kartenpreis beträgt wieder zehn Euro. Infos unter www.theaterverein-kuehbach.de