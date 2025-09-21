Oberland Theatergruppe Reicherstein probt für „Wallfahrt und Weihwasser“

Im Pöttmeser Ortsteil Reicherstein wird wieder Theater gespielt. Die Proben sind einer Mitteilung zufolge bereits in vollem Gange. Dieses Jahr wird der Dreiakter „Wallfahrt und Weihwasser“ von Katharina Daffner im Landgasthof Brummer in Reicherstein auf die Bühne gebracht. Darin erhält ein Wallfahrtsort für kurze Zeit einen Aushilfspfarrer. Das sorgt für Turbulenzen im gesamten Dorf.

Premiere bei der Oberland Theatergruppe Reicherstein ist am Freitag, 7. November

Die Premiere findet am Freitag, 7. November, ab 19.30 Uhr statt. Weiter geht es mit einem Kinder- und Seniorennachmittag am Samstag, 8. November, ab 13.30 Uhr. Am selben Tag gibt es eine Abendvorstellung ab 19.30 Uhr. Weitere Aufführungen finden am Sonntag, 9. November, ab 19 Uhr, sowie am Freitag, 14. November, Samstag, 15. November, Freitag, 21. November, und Samstag, 22. November, jeweils ab 19.30 Uhr statt.

Kartenvorverkauf am Freitag, 24. Oktober, von 17 bis 18 Uhr sowie an den Montagen, 3 und 10. November, jeweils von 19 bis 20 Uhr im Gemeinschaftshaus in Echsheim. (AZ)