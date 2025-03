In der Gemeinde Affing leben besonders viele Streunerkatzen. Sie gilt in dieser Hinsicht als Hotspot. Deshalb gehört sie zu den fünf Kommunen im Landkreis Aichach-Friedberg, in denen eine Katzenschutzverordnung für Abhilfe sorgen soll. Geht es nach dem Gemeinderat, ist dieser Schritt völlig überflüssig.

