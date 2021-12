Scharfe Kritik an einem geplanten „Erlebnissteg“ über Lech

Plus Ein Hängebrücke bei Herbertshofen in Höhe des Todtenweiser Ortsteils Sand soll Radlern und Fußgängern neue Wege eröffnen. Die Idee aus Meitingen stößt aber auf Ablehnung.

Eine Hängebrücke über den Lech für Radfahrer und Fußgänger bei Herbertshofen – diese Idee findet auf der westlichen Flussseite große Unterstützung. Der Brückenschlag für Erholungssuchende würde das Wittelsbacher und Augsburger Land auf Höhe des geschützten Lechauwalds bei Sand ( Todtenweis) verbinden – das stößt auf der östlichen Lechseite jetzt schon auf klare Ablehnung. Der Todtenweiser Bürgermeister Konrad Carl positioniert sich eindeutig: „Da bin ich strikt dagegen.“ Ob der Markt Meitingen das Vorhaben mit dem Titel „Erlebnissteg“ tatsächlich anpacken kann, soll zunächst eine Machbarkeitsstudie zeigen.