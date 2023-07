990 Jahre Todtenweis: Ungewöhnlicher Bieranstich zum Festauftakt

Plus Ein ganzes Wochenende lang wird in Todtenweis das 990-jährige Bestehen der Gemeinde gefeiert. Zum Auftakt gibt es einen unkonventionellen Bieranstich.

Zwei Tage lang hatten die Vereinsmitglieder ihre Stände und Sitzgarnituren zum Fest „990 Jahre Todtenweis“ aufgebaut. Ab Samstagabend wurde gefeiert.

Pünktlich zum Glockenschlag um 18 Uhr begann das Fest mit dem Empfang der Ortsvereine, voran die Musiker des Musikvereins Aindling. Bürgermeister Konrad Carl hieß zum Festauftakt mehrere Ehrengäste willkommen. So waren das Ehepaar Gabriele und Dr. Huber Raab, Ehrenmitglieder des Fördervereins, Bürgermeister Anton Brugger aus Thierhaupten, Bundestagsabgeordneter Ulrich Lange, Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko, Bürgermeister Helmut Luichtl aus Merching, stellvertretender Landrat Rupert Reitberger, Bürgermeister Dietrich Binder aus Petersdorf, Bürgermeisterin Gertrud Hitzler aus Aindling sowie Todtenweis' Altbürgermeister Josef Kodmeir gekommen.