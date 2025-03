Adolfine Auer feiert ihren 90. Geburtstag an ihrem alten Arbeitsplatz

Adolfine Auer aus Todtenweis feierte ihren 90. Geburtstag im Kreis von Familie, Freunden und Nachbarn an ihrer alten Arbeitsstelle, der Gastwirtschaft Seemüller in Pichl. Dort arbeitete sie 45 Jahre lang als Bedienung, auch beim Oktoberfest in München war sie jahrelang als Bedienung im Einsatz. Mit ihren drei Kindern Rudolf, Renate und Hubert sowie neun Enkeln und acht Urenkeln ist sie auch heute noch rege unterwegs.

Anton Treffer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pichl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gastwirtschaft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis