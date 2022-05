Ältester Bürger der Gemeinde Todtenweis stirbt mit 96 Jahren

Plus Im Alter von 96 Jahren ist Max Haberl, der älteste Bürger von Todtenweis, verstorben. Er war einst Zweiter Bürgermeister der Gemeinde sowie Erster Kommandant der Feuerwehr.

