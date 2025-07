Ära Ludwig Grammer als Vorsitzender der Feuerwehr Todtenweis endet

Das Hochwasser im Juni war bei der Freiwilligen Feuerwehr Todtenweis im vergangenen Jahr der Einsatzschwerpunkt. Das berichtete Kommandant Johannes Schübl in der Generalversammlung vor knapp 60 Mitgliedern. Für Vorsitzenden Ludwig Grammer endete nach 25 Jahren im Vorstand seine dritte Amtszeit als Vorsitzender. Zum neuen Vorsitzenden wurde einstimmig Josef Wackerl gewählt.

Der Bericht des Kommandanten Johannes Schübl war von einem ereignisreichen Jahr geprägt. Zu insgesamt 35 Einsätzen war die Todtenweiser Wehr alarmiert worden. Beim Hochwasser Anfang Juni kümmerte sich die Todtenweiser Wehr um die Koordination der Sandsackfüllstation im Kieswerk Seemüller und half der Nachbarfeuerwehr Rehling, als Oberach überflutet wurde. Mit der Übungsbeteiligung zeigt sich Schübl sehr zufrieden und auch die Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen werden sehr gut angenommen. Einen großen Dank richtete der Kommandant an seinen Stellvertreter Josef Wackerl. Dieser tritt nach 14 Jahren als zweiter Kommandant zurück, um sich dem Amt des Vorsitzenden zu widmen.

Lukas Wackerl berichtete erstmals in seiner neuen Funktion als Atemschutzbeauftragter und schilderte, dass derzeit 25 Geräteträger einsatztauglich sind. In mehreren Einsatzübungen konnte der Ausbildungsstand auf einem hohen Niveau gehalten werden. Jugendwartin Sonja Wackerl berichtete vom fehlerfreien Leistungsabzeichen in Bronze durch die Jugendgruppe. Die gegen Ende neu gegründete Jugendgruppe legte das bayerische Jugendleistungsabzeichen erfolgreich ab. Die Jugendlichen bereiten sich aktuell auf die Abschlussprüfung zur modularen Truppausbildung vor. Kreisbrandrat Christian Happach hob die sehr gute Jugendarbeit der Todtenweiser Wehr hervor.

Vorsitzender Ludwig Grammer blickte auf seine Amtszeit zurück. Gerne verzichtet hätte er auf Ereignisse wie die Corona-Pandemie, die das Vereinsleben über lange Zeit lahmgelegt habe. Auch der Verlust eines Kameraden im Einsatz schmerzte sehr, bekannte Grammer. Für ihn überwogen dennoch die schönen Erfahrungen. Als Beispiel nannte Grammer die zahlreichen Faschingsbälle der Feuerwehr. Den Neubau des Feuerwehrhauses von 2015 bis 2017, die coronabedingt kleiner als geplant ausgefallene 125-Jahr-Feier mit Restaurierung der Vereinsfahne 2021 und das neue Löschfahrzeug im Jahr 2023 führte er als herausragende Ereignisse an.

Bürgermeister Konrad Carl bedankte sich beim scheidenden Vorsitzenden für dessen unermüdlichen Einsatz. Zum neuen Vorsitzenden wurde einstimmig Josef Wackerl gewählt, Philipp Specht zum zweiten Kommandanten. Neue Schatzmeisterin ist Christina Ettinger. Zweiter Schatzmeister Moritz Berger und der zweite Gerätewart Patrick Eberle wurden in ihren Ämtern bestätigt. Als Beisitzer ist nun Christophorus Tsitsikas tätig.

In die aktive Wehr wurden Florin Körner, Lena Ivenz, Hannah Rott, Julia Paula und Janina Kreisl aufgenommen. Moritz Berger wurde zum Oberfeuerwehrmann sowie Patrick Bürger und Sonja Wackerl zum Löschmeister befördert. Für zehnjährigen aktiven Dienst wurden Moritz Berger, Florian Haberl, Tobias Sattich und Selina Wolf geehrt. Für 20 Jahre aktiven Dienst wurde Matthias Escher ausgezeichnet. Für eine 40-jährige aktive Dienstzeit wurden Manfred Bachmeir und Ludwig Marquart geehrt.