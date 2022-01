Aichach-Friedberg

06:00 Uhr

Fehler im Landratsamt: Todtenweis verpasst Schnäppchen an Sander Seen

Plus An den Sander Seen wollte Todtenweis ein Grundstück für die Natur kaufen. Dass das nicht klappt, ärgert den Bürgermeister. So reagiert der Landrat.

Von Johann Eibl

Nördlich der Sander Seen wollte die Gemeinde Todtenweis ein rund 4000 Quadratmeter großes Grundstück erwerben. In diesem Bereich war eine naturgerechte Gestaltung vorgesehen. Doch aus dem Vorhaben wird nichts. Die Kommune ist nicht in der Lage, das naturschutzrechtliche Vorkaufsrecht auszunutzen. Die Ursache ist im Landratsamt zu finden, was nun für Verärgerung in Todtenweis sorgt.

