Todtenweis

vor 17 Min.

Am Litzlbach in Todtenweis ist eine Holz-Plantage geplant

Gefällte Pappeln liegen neben einer sogenannten Kurzumtriebsplantage. Eine derartige Aufforstung ist am Litzlbach in Todtenweis geplant.

Plus Die Erstaufforstung mit schnell wachsenden Gehölzen soll auf 0,16 Hektar erfolgen. Der Gemeinderat beurteilt das kritisch. Welche Probleme er sieht.

Von Johann Eibl

Am südlichen Rand des Litzlbachs in Todtenweis soll eine Erstaufforstung erfolgen auf einer Fläche von 0,16 Hektar. Doch dazu wird es wohl nicht kommen. Denn der Gemeinderat zeigte sich in seiner Sitzung am Mittwoch wenig erbaut über diesen Antrag, dem lediglich Kilian Leopold zustimmte. Die Kommune fordert das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten dazu auf, dieses Vorhaben noch mal zu überprüfen.

In der Tagesordnung war vom Aufbau einer KUP die Rede. „Ich hab‘ mich erst schlaumachen müssen“, meinte Bürgermeister Konrad Carl; dabei verfügt er über reichlich Erfahrung, nachdem er bereits seit 1996 dem Gemeinderat angehört. Unter den drei Buchstaben versteht man eine Kurzumtriebsplantage. Dort sollen schnell wachsende Gehölze angepflanzt werden, wie Pappeln oder Weiden, die nach einigen Jahren wieder heruntergeschnitten werden, um das Holz zu verwerten.

