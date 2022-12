Am Rumerberg in Todtenweis erstrahlt wieder weihnachtlicher Lichterglanz

Ein Ehepaar hat sein Gartengrundstück am Rumerberg mit vielen Lichtern dekoriert. Sogar ein Wichteldorf gibt es. Warum die Dahlkes diesen Aufwand treiben.

Spaziergängerinnen und Spaziergänger können am Todtenweiser Rumerberg weihnachtlichen Lichterglanz genießen. Dort haben Petra und Thomas Dahlke ihr Gartengrundstück mit vielen Lichtern dekoriert. Ihren Geräteschuppen haben sie ausgeräumt. Darin befindet sich nun ein Wichteldorf.

Auch ein kleines Wichtelreich hat das Ehepaar Dahlke auf ihrem Gartengrundstück am Rumerberg in Todtenweis aufgebaut Foto: Sofia Brandmayr

Im vergangenen Jahr verzichteten die Dahlkes auf die Dekoration. Weil die Nachfrage nach der 2020 gestarteten Weihnachtsaktion groß war, beschloss das Paar aber, in diesem Advent erneut das Lichterspektakel zu inszenieren.

Die Dahlkes haben sechs Wochen Arbeit in die Weihnachtsdeko investiert

Das etwa 800 Quadratmeter große Gartengrundstück liegt in einer sogenannten Haarnadelkurve, so dass es beinahe rundherum besichtigt werden kann. Etwa sechs Wochen arbeiteten die Dahlkes daran, ihren Garten mit unterschiedlichen Themen zu dekorieren. Zu bestaunen gibt es nun eine Wichtelgruppe mit vielen Pilzen, aber auch Flamingos. Weiter sind Eisbärengruppen unterwegs oder auch einfach nur riesige Sterne und Weihnachtsglocken.

Sogar leuchtende Flamingos sind auf diesem Grundstück am Rumerberg in Todtenweis anzutreffen. Foto: Sofia Brandmayr

Das gesamte Grundstück ist liebevoll mit viel Lichterglanz arrangiert. "Uns ist es eine Herzensangelegenheit und die steigenden Energiepreise ändern daran nicht. Ein Hobby muss man leben", sagt das Ehepaar Dahlke.

Gerade in dieser Zeit sei es wichtig, dass die Besucher an etwas Gefallen finden und sich auf Weihnachten freuen könnten. Wenn Petra und Thomas Dahlke dann das Leuchten in den Kinderaugen sehen, geht nicht nur den kleinen Zaungästen, sondern auch ihnen selbst das Herz auf.