Anhänger und Mauer beschädigt: Unfallflucht

Mit einem Kastenwagen hat eine bislang unbekannte Person in Todtenweis einen Anhänger und eine Grundstücksmauer angefahren. Jetzt ermittelt die Polizei.

Eine Unfallflucht hat sich am Donnerstag gegen 5.30 Uhr in Todtenweis ereignet. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Kastenwagens beschädigte vermutlich beim Rückwärtsfahren einen Anhänger, der in der Straße An der Weinleite abgestellt war, und eine Grundstücksmauer, berichtet die Polizei.

Der Sachschaden in Todtenweis ist vierstellig

Der Sachschaden wird auf circa 3000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter Telefon 08251/8989-11 zu melden. (AZ)