Anton Tischinger ist tot: Früherer Pfarrer von Todtenweis stirbt mit 73

Von 1990 bis 1993 war er Pfarrer in Todtenweis. Nun ist Dr. Anton Tischinger im Alter von 73 Jahren gestorben. Am Donnerstag findet die Beerdigung statt.

Der frühere Pfarrer von Todtenweis, Dr. Anton Tischinger, ist tot. Er starb am 27. Dezember im Alter von 73 Jahren. Er war von 1990 bis 1993 Pfarrer in der Pfarrei Todtenweis und hat in dieser Zeit viel bewegt.

Pfarrfeste mit Pfarrer Tischinger in Todtenweis galten als legendär

Er bewohnte das damals frisch renovierte Pfarrhaus mit herrlichem Pfarrgarten, füllte die Pfarrgemeinde mit Leben und brachte frischen Wind in die Gemeinde. So gehen die Gründung des Frauenbunds und der Mutter-Kind-Gruppe auf seine Initiative zurück. Die Pfarrfeste und Gottesdienste im Pfarrgarten galten damals als legendär.

Neben verschiedenen Tätigkeiten als Pfarrer in diversen Pfarreien war er lange Jahre Militärdekan im Kirchendienst an der Universität der Bundeswehr in München. Zuletzt war er Klinikseelsorger in Neuburg an der Donau gewesen.

Requiem am Donnerstag in Neuburg, Beisetzung in Munzingen

Das Requiem für ihn wird am Donnerstag, 30. Dezember, ab 10.30 Uhr in der Hofkirche "Unserer Lieben Frau" in Neuburg an der Donau gefeiert. Die Beisetzung findet am gleichen Tag ab 14.30 Uhr auf dem Friedhof in Munzingen bei Wallerstein (Landkreis Donau-Ries) statt. Es gelten die 3G-Regeln. Die Pfarrgemeinde Todtenweis wird mit einer kleinen Abordnung daran teilnehmen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch