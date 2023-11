Autofahrer beschädigt Grundstückszaun und flüchtet

Möglicherweise hat ein grauer Golf Variant einen Gartenzaun in Todtenweis angefahren. Darauf deuten jedenfalls Fahrzeugteile vor Ort hin.

Den Zaun eines Grundstücks in der Sander Straße in Todtenweis hat ein unbekanntes Fahrzeug am Wochenende beschädigt. Die Spuren deuten auf einen grauen Golf 7 Variant hin.

Wie die Polizei mitteilt, wurde der Zaun des Grundstücks auf Höhe An der Moosleite zwischen Samstag, 14 Uhr, und Montag, 8 Uhr, eingedrückt. Der Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Die Polizei konnte an der Unfallstelle Fahrzeugteile sicherstellen, die einem grauen Golf 7 Variant zugeordnet werden können. Die Polizei bittet um Hinweise unter 08251/7648. (AZ)