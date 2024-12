Bei der Todtenweiser Landjugend heißt es im Januar „Herz am rechten Fleck“

Mit dem Theaterstück „Herz am rechten Fleck“ möchten die Laienspieler der Landjugend Todtenweis die Zuschauer unterhalten, zum Lachen bringen und ihnen einen gemütlichen Abend präsentieren. Schon seit Wochen proben die neun Jugendlichen unter der Regie von Martina Leopold im Gollingsaal für ihren großen Auftritt.

Zum Inhalt: Ein Landwirt verspricht im alkoholisierten Zustand seinen Sohn als Bräutigam für die schon etwas „überständige“ Rosina und will dies am nächsten Tag natürlich wieder ungeschehen machen. Unterstützt von seinem Nachbarn und Freund schmiedet er dementsprechende Pläne, denn die Zeit drängt. Die Braut hat sich schon telegrafisch angesagt. Hinter dem Rücken ihrer Ehefrauen und nicht ahnend, dass ihre beiden Kinder sich schon lange ineinander verguckt haben, geraten sie von einer Komplikation in die andere. Wie sich das am Ende doch noch alles in Wohlgefallen auflösen wird, erfahren die Zuschauer bei den Aufführungen.

Das sind die Termine für die Aufführungen der Landjugend Todtenweis

Diese finden wie folgt im Gollingsaal in Todtenweis statt: Samstag, 11. Januar, 13.30 Uhr Kinder- und Seniorenvorstellung, 19.30 Uhr Abendvorstellung; Sonntag, 12. Januar, 18 Uhr; Freitag, 17. Januar, 19.30 Uhr und Samstag, 18. Januar, 19.30 Uhr.

Eintrittskarten sind im Vorverkauf an der Dorfweihnacht am Samstag, 21. Dezember, ab 18 Uhr am Stand der Landjugend, ab Montag, 23. Dezember, bei der Raiffeisenbank Todtenweis, zu den Öffnungszeiten sowie am Samstag, 28. Dezember, Sonntag, 29. Dezember, und Montag, 30. Dezember von 15 Uhr bis 18 Uhr im Jugendheim erhältlich. Zudem ist auch ein Kartenverkauf an der Abendkasse geplant.