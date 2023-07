Brand bei Todtenweis: Heuballen haben sich selbst entzündet

Auf einem Hühnerhof bei Todtenweis werden am Sonntag Flammen entdeckt. Die Feuerwehren greifen so schnell ein, dass ein größerer Schaden verhindert wird.

Ein Brand bei einem Hühnerhof bei Todtenweis sorgte am Sonntag für Aufsehen. Das Feuer wurde kurz nach 10 Uhr entdeckt. Wie die Polizei berichtet, wurden die Flammen so schnell bemerkt und die Feuerwehr so rasch verständigt, dass ein Übergreifen auf den Stadel und somit ein größerer Schaden verhindert werden konnte. Dadurch kamen auch die Hühner nicht zu Schaden.

Diese Feuerwehren sind im Einsatz

Die Schadenshöhe wird auf circa 2000 Euro geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen ist der Brand anscheinend durch die Fermentierung der Ballen entstanden. Laut Polizei wird von einer Selbstentzündung ausgegangen. Bei dem Brand waren die Feuerwehren aus Aindling, Pichl-Binnenbach, Todtenweis, Rehling und Langweid (Landkreis Augsburg) im Einsatz. (AZ)