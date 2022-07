Todtenweis

vor 3 Min.

Braucht Todtenweis eine Gemeinde-App?

Plus Im Todtenweiser Gemeinderat gibt es geteilte Meinungen zur Einführung einer Gemeinde-App. Jetzt wird die Angelegenheit erst einmal geprüft.

Von Johann Eibl

Im öffentlichen Teil der letzten Sitzung des Gemeinderats von Todtenweis vor der Sommerpause enthielt am Mittwoch nur ein Thema so richtig Brisanz: Wie steht diese Kommune zur Einführung eines Gemeinde-App? Michael Hofberger hatte das Thema angestoßen. Er plädierte in mehreren Wortbeiträgen ganz entschieden dafür. Die Verwaltung dagegen meldete Bedenken an und verwies beispielsweise auf den Datenschutz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

