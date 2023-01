Todtenweis

vor 18 Min.

Bürgermeister: Todtenweis hat im Jahr 2023 viel vor

Rund 50 Gäste kamen zum Neujahrsempfang in Todtenweis.

Plus Beim Neujahrsempfang in Todtenweis erinnert Bürgermeister Konrad Carl an die Ereignisse der vergangenen zwei Jahre und blickt voraus.

Von Sofia Brandmayr Artikel anhören Shape

Zum Neujahrsempfang lud die Gemeinde Todtenweis am 1. Januar nach dem Abendgottesdienst ins Gasthaus Golling ein. Rund 50 Gäste folgten der Einladung. Mit dabei waren Altbürgermeister Josef Kodmeir, einige Gemeinderatsmitglieder und auch Vertreter der Ortsvereine. Bei dieser Gelegenheit blickte Bürgermeister Konrad Carl auf die vergangenen zwei Jahre zurück, aber auch auf die kommenden Aufgaben voraus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen