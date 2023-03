Todtenweis

06:00 Uhr

Bürgerversammlung: "Es tut sich was in Todtenweis"

Plus Bei der Bürgerversammlung rückt Bürgermeister Konrad Carl eine Schützenmannschaft ins Blickfeld. Er appelliert aber auch an die Bürgerinnen und Bürger.

Von Johann Eibl

"Es rührt sich was in Todtenweis" – Bürgermeister Konrad Carl fällte dieses Urteil in der Bürgerversammlung am Mittwochabend mit sichtlichem Wohlgefallen. Während in den vergangenen Jahren Aktivitäten in der Gemeinde aufgrund der Pandemie nur eingeschränkt oder gar nicht über die Bühne gehen konnten, ist das öffentliche Leben inzwischen zurückgekehrt. Das zeigte sich auch an den Ausführungen des Bürgermeisters zum Beginn der Bürgerversammlung, in denen er auf die wichtigsten Ereignisse, Projekte und Pläne einging.

