Todtenweis

vor 50 Min.

Damit der Starkregen im neuen Baugebiet keinen Schaden anrichtet

Plus Die Gemeinde trifft in der Planung Vorkehrungen für das Baugebiet "Am Kabisbach". Es ist auch ein Rückhaltebecken geplant. Die Erschließung kostet viel Geld.

Von Johann Eibl

Im Zusammenhang mit der Erschließung des neuen Baugebiets "Am Kabisbach" an der Raiffeisenstraße kommen auf die Gemeinde Todtenweis Ausgaben im siebenstelligen Bereich zu. In der Sitzung am Mittwoch stellten die Planer der Arnold Consult AG dem Gemeinderat das gesamte Projekt vor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

