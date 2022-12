Das kosten in Todtenweis künftig Wasser- und Kanalanschlüsse

Plus Todtenweis' Gemeinderat legt neue Herstellungsbeiträge fest. Für Geschossflächen ist das Doppelte oder das Dreifache zu zahlen, für Grundstücksflächen weniger.

Die Agenda der letzten Sitzung des Gemeinderates in Todtenweis in diesem Jahr war zwar relativ überschaubar, jedoch wurde ein mehrjähriges Projekt endlich zum Abschluss gebracht: Der Rat beschloss einstimmig die neuen Herstellungsbeiträge für die Entwässerungs- und Wasserversorgungseinrichtungen. Die Beitragssätze für die Grundstücksflächen werden jeweils um etwa 20 Prozent günstiger, die Beiträge für die Geschossflächen steigen dagegen um 100 beziehungsweise 200 Prozent.