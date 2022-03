Debatte um Kitabeiträge: Mitglied der Kirchenverwaltung nimmt Stellung

Zur Debatte im Todtenweiser Gemeinderat um die Kita-Gebühren nimmt ein Mitglied der Kirchenverwaltung Stellung: "Wir wollen Eltern keine Belastungen zumuten."

In seiner jüngsten Sitzung sprach der Gemeinderat von Todtenweis unter anderem über die Gebühren für die Kindertagesstätte. Dazu nimmt Konrad Eichner als Mitglied der Kirchenverwaltung Todtenweis und des Gemeinderats Stellung.

In der Vorlage zu diesem Tagesordnungspunkt war für den Kindergarten Todtenweis in diesem Jahr von einem geplanten Defizit von circa 115.000 Euro die Rede - ein unverhältnismäßig hoher Betrag. In den Jahren zuvor hatte die Summe regelmäßig zwischen 20.000 und 40.000 Euro gelegen, wobei diese Beträge, so Eichner, nicht komplett benötigt und größtenteils an die Gemeinde zurückgezahlt wurden.

Diskussion um Kita-Gebühren in Todtenweis: Eltern sollen nicht belastet werden

Es entstand eine Diskussion darüber, dass die Kirchenstiftung als Träger die Beiträge nicht genügend erhöht habe. Hierzu wurden auch die Vergleichspreise der umliegenden Kindertagesstätten aufgelistet. Sie belegten, dass Todtenweis im Schnitt noch günstigere Elternbeiträge erhebt. Konrad Eichner betont: "Wir haben uns seit 2019 vehement gegen eine sprunghaft ansteigende Gebühr gewehrt und stattdessen auf eine stetig ansteigende Gebühr (circa zehn bis 15 Prozent und Jahr) gesetzt. Ein wichtiger Grund war, dass wir den Familien, welche oft sowieso mit stark steigenden Lebenshaltungskosten zu kämpfen haben, keine derart schmerzhaften Belastungen in diesem sensiblen Bereich zumuten wollten."

In der Sitzung am 16. Februar hatten Eichner und Siegfried Wittmann, ebenfalls in der Kirchenverwaltung und im Gemeinderat, darauf hingewiesen, dass die Defizitberechnung von 115.000 Euro vermutlich so nicht eintreffen wird.