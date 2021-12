Todtenweis

12:00 Uhr

Der (fast) vergessene Krieg von 1870/1871 und die Folgen für Todtenweis

Urkunde in Anerkennung seiner pflichtgetreuen Teilnahme am Krieg 1870/71 für den 23-jährigen Johann Heigemeir. Darin ist auch vermerkt, dass die Erinnerungsmedaille von erbeuteter Kanonen-Bronze geprägt wurde.

Plus Vor 150 Jahren endete offiziell der Deutsch-Französische Krieg. Obwohl er fast ausschließlich auf französischem Boden stattfand, hatte er Auswirkungen bis nach Todtenweis.

Von Franz Riß

Mit der Unterzeichnung des Friedensvertrages von Frankfurt fand am 10. Mai 1871 - also vor 150 Jahren - der „Siebziger Krieg“ sein offizielles Ende. Er hatte am 19. Juli 1870 mit der Kriegserklärung Frankreichs an das Königreich Preußen begonnen. Faktisch endete er bereits nach einem halben Jahr mit dem Waffenstillstandsabkommen im Schloss Versailles vom 28. Januar 1871. Auch mehrere Todtenweiser waren unter den Teilnehmern.

