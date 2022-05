Todtenweis

vor 19 Min.

Der finanzielle Spielraum wird enger für Todtenweis

Plus In diesem Jahr kann die Gemeinde ihre Vorhaben noch ohne neue Schulden finanzieren. Dann aber werden dicke Brocken zur enormen Belastung für Todtenweis.

Von Johann Eibl

Die guten Nachrichten vorneweg: In diesem Jahr braucht die Gemeinde Todtenweis keine Kreditaufnahme. Das liegt nicht zuletzt an den Einnahmen aus der Gewerbesteuer, die sich sehr positiv entwickeln. Doch in den kommenden Jahren wird sich der finanzielle Spielraum einengen. Das liegt an größeren Aufgaben. Dazu gehört auch die Erneuerung der St.-Ulrich-Straße.

