Die Kirchenrenovierung in Todtenweis geht weiter

2012 wurde an der Todtenweiser Kirche St. Ulrich und Afra die Dachkonstruktion im Chorraum und der Altarraum renoviert. Jetzt gehen die Arbeiten weiter.

Bereits im Jahre 2012 wurden Renovierungsmaßnahmen an der Todtenweiser Pfarrkirche vorgenommen: Damals wurde wegen großer Risse an den Wänden an der Dachkonstruktion im Chorraum gearbeitet und in diesem Zuge auch der Altarraum innen renoviert. Nun, elf Jahre später, wird der Rest der Pfarrkirche renoviert. Konkret geht es laut der Kirchenverwaltung um Ausbesserungs- und Malerarbeiten am Kirchenschiff außen und innen. Außerdem sollen die gesamten elektrischen Anlagen erneuert werden, inklusive einer neuen Kirchenheizung.

Bereits im Jahre 2013 sollten diese Renovierungsarbeiten im Sinne der damaligen Renovierung weitergeführt werden. Ein Kostenvoranschlag wurde auch schon erstellt und belief sich damals auf 390.000 Euro. Mittlerweile sind die Kosten jedoch auf rund 770.000 Euro gestiegen.

Ein Absperrgitter und eine Kerzenecke wurden gestrichen

Neu wurde auch eine Kirchenöffnung, zumindest tagsüber, geplant. Dazu sollte ein Absperrgitter quer über das Kirchenschiff auf Höhe der Emporensäulen eingebaut werden. Weiter war auch eine Kerzenecke im Gespräch. Dies war jedoch laut Diözese wegen der zusätzlichen Kosten in Höhe von 30.000 Euro nicht tragbar und wurde daher von der Renovierungsliste gestrichen.

Die Heizung der Todtenweiser Pfarrkirche, eine Hochtemperatur-Unterbankheizung, ist über 40 Jahre alt und muss erneuert werden. Zur Debatte standen eine Niedertemperatur-Unterbankheizung oder eine Sitzpolsterheizung. Aus Kostengründen entschied sich die Kirchenverwaltung für die Sitzpolsterheizung. Weiter waren auch die Reinigung und Neukalkung der Innenwände des Kirchenschiffs auf der Liste der Renovierungsarbeiten. Die Diözese war aber nicht bereit, die Kosten dafür zu tragen. So übernimmt diese nun die Pfarrei Todtenweis selbst.

Diözese zahlt nicht für Verschönerungen an der Todtenweiser Kirche

Vonseiten der Diözese geht es bei der Renovierung hauptsächlich um die statischen und elektrischen Sicherungsmaßnahmen. Verschönerungen fallen nicht darunter. Schon seit Ende Mai ist nun die Todtenweiser Pfarrkirche St. Ulrich und Afra außen und innen mit einem Gerüst versehen. Dies wird bis Ende der Renovierungsarbeiten stehen bleiben. Die Renovierung dauert voraussichtlich bis nächstes Frühjahr.